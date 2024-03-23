يوم المياه العالمي يمر بهدوء.. نظرة بالأرقام على الوضع المائي للعراق خلال 2024

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الله بالخير
من
11:10 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
المالكي لـ السومرية: لا ارغب بالعودة لرئاسة الوزراء الا إذا أرغمت على ذلك
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-484770-638467826657975910.jpeg
يوم المياه العالمي يمر بهدوء.. نظرة بالأرقام على الوضع المائي للعراق خلال 2024
محليات
2024-03-23 | 05:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,114 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
مرت 24 ساعة على مناسبة يوم المياه العالمي، والموافق 22 مارس من كل عام، وفي هذا العام عنونت الأمم المتحدة رسالة يوم المياه العالمي 2024 بموضوع "المياه من أجل السلام"، في الوقت الذي تشهد عدد من البلدان نزاعات بشأن حصص المياه، من بينها العراق مع دول جواره ايران وتركيا.
ركزت الأمم المتحدة على ضرورة التعاون بين البلدان مع تزايد ندرة المياه والشحة، وتزايد المخاوف أيضا من الصراع على المياه، فيما تشير الأمم المتحدة الى ان أكثر من 3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعتمدون على مياه تعبر الحدود الوطنية، لكن فقط 24 بلداً لديها اتفاقيات تعاون بشأن جميع مياهها المشتركة.
وهذه هي ازمة العراق مع دول الجوار ولاسيما تركيا، التي لاتعتبر نهري دجلة والفرات مياها دولية مشتركة، بل مياها تركية، لانها تنبع من أراضيها.
ونلقي في هذا التقرير نظرة على وضع المياه في العراق هذا العام مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، بمناسبة يوم المياه العالمي.
مع موجة الامطار الغزيرة التي شهدها العراق خلال الأسابيع الماضية ومن المؤمل ان يشهد المزيد خلال الأيام المقبلة، من المتوقع ان يلتقي العراق الصيف المقبل بخزين مائي يبلغ قرابة 13 مليار متر مكعب، وهذه الكمية اكبر بنسبة 85% من الكمية التي كان يمتلكها العراق العام الماضي.
بالمقابل، يتسلم العراق أيضا الان نحو 500 متر مكعب بالثانية من دجلة وكمية مشابهة في الفرات، ليكون المجموع الف متر مكعب بالثانية، لكن في الصيف من الممكن ان تنخفض الكمية في اسوء الأحوال الى نحو 600 متر مكعب بالثانية، وبذلك يكون اجمالي ماسيدخل العراق اكثر من 25 مليار متر مكعب خلال العام الحالي.
وبينما سيكون المجموع يقارب الـ40 مليار متر مكعب خلال عام، فأن العراق يحتاج عموما الى الاستهلاك المنزلي البلدي والصناعي عموما قرابة 9 مليار متر مكعب فقط، بالمقابل يستهلك اكثر من 25 مليار متر مكعب للزراعة.
في كل الأحوال، سيكون خزين العراق المائي وايراداته خلال العام الحالي، كافية بالضبط للاستهلاك البلدي والمنزلي والصناعي، والزراعي أيضا، خصوصا وانه تم تقليص المساحات المزروعة المروية بالمياه الجارية السطحية، وجعل الموضوع يقتصر على استهلاك المياه الجوفية بالنسبة الأكبر.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أمطار غزيرة وانخفاض بالحرارة.. إليك طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة
محليات
34.49%
03:10 | 2024-03-22
أمطار غزيرة وانخفاض بالحرارة.. إليك طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة
03:10 | 2024-03-22
الانواء الجوية: موجة امطار ابتداءً من الغد وتحذيرات من تساقط "الحالوب"
محليات
29.53%
16:30 | 2024-03-22
الانواء الجوية: موجة امطار ابتداءً من الغد وتحذيرات من تساقط "الحالوب"
16:30 | 2024-03-22
مجلس الخدمة يعلن فتح باب التعيين على ملاكات دوائر الدولة
محليات
20.28%
08:05 | 2024-03-22
مجلس الخدمة يعلن فتح باب التعيين على ملاكات دوائر الدولة
08:05 | 2024-03-22
العراق يخطف فوزاً مهماً من الفلبين بتصفيات المونديال
رياضة
15.7%
16:52 | 2024-03-21
العراق يخطف فوزاً مهماً من الفلبين بتصفيات المونديال
16:52 | 2024-03-21
المزيد
أحدث الحلقات
جولة رمضانية
منطقة جامع السلطان احمد اسطنبول - الحلقة 9 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-23
جولة رمضانية
منطقة جامع السلطان احمد اسطنبول - الحلقة 9 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-23
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آذار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-23
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آذار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-23
بالمختزل
يوسف الكلابي ، النائب المستقل - الحلقة ١٢ | رمضان 2024
17:59 | 2024-03-22
بالمختزل
يوسف الكلابي ، النائب المستقل - الحلقة ١٢ | رمضان 2024
17:59 | 2024-03-22
أغمض عينيك
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-22
أغمض عينيك
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-22
أحمر لو أسود
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-22
أحمر لو أسود
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-22
تل الراهب
الحلقة 12 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-22
تل الراهب
الحلقة 12 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-22
من كثر حبي لك
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-22
من كثر حبي لك
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-22
الله بالخير
شقاء ورحمة - الحلقة ١٢ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-22
الله بالخير
شقاء ورحمة - الحلقة ١٢ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-22
الأكثر مشاهدة
جولة رمضانية
منطقة جامع السلطان احمد اسطنبول - الحلقة 9 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-23
جولة رمضانية
منطقة جامع السلطان احمد اسطنبول - الحلقة 9 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-23
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آذار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-23
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آذار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-23
بالمختزل
يوسف الكلابي ، النائب المستقل - الحلقة ١٢ | رمضان 2024
17:59 | 2024-03-22
بالمختزل
يوسف الكلابي ، النائب المستقل - الحلقة ١٢ | رمضان 2024
17:59 | 2024-03-22
أغمض عينيك
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-22
أغمض عينيك
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-22
أحمر لو أسود
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-22
أحمر لو أسود
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-22
تل الراهب
الحلقة 12 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-22
تل الراهب
الحلقة 12 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-22
من كثر حبي لك
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-22
من كثر حبي لك
الحلقة ١٢ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-22
الله بالخير
شقاء ورحمة - الحلقة ١٢ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-22
الله بالخير
شقاء ورحمة - الحلقة ١٢ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-22
رمضان 2024
خير وبركة مع العائلة
برامج
السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف تواجهون جشع التجار في رمضان؟
ندفع ما نسأل
ندفع ما نسأل
نموّن قبل رمضان
نموّن قبل رمضان
نقارن ونشتري من الارخص
نقارن ونشتري من الارخص
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.