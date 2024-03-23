مشاهد من الأعلى لقافلة "حملة الزهراء ع".. عشرات الشاحنات متجهة من العراق إلى غزة

واظهرت مشاهد مصورة من الجو عشرات الشاحنات المحملة باطنان المواد الغذائية والاغاثية لاهالي غزة، وذلك بعد 13 يوما فقط من اعلان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عن حملة الإغاثة والتبرع.وفي 10 اذار اطلق السيد الصدر حملة التبرع، قبل ان يعلن بعد 4 أيام فقط أي في 14 اذار إتمام جمع التبرعات، مطالبا الأردن بتسهيل وصول قافلات الإغاثة الى أهالي غزة.ومن غير المعلوم كم يبلغ عدد الشاحنات او كمية المساعدات التي تحملها، حيث لم تعلن المؤسسات الصدرية المعنية عن أي ارقام بهذا الخصوص، الا ان من خلال الفيديو المصور من الجو، تم رصد اكثر من 40 شاحنة على الأقل.بالمقابل، كانت الحكومة العراقية قد أرسلت ومن خلال الهلال الأحمر العراقي 36 شاحنة الى غزة محملة بـ500 طن من المواد الغذائية، في 12 اذار الجاري.