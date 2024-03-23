التربية تُعلن جداول الامتحانات الوزارية للمراحل كافة (صور)

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت 23 مارس/اذار 2024، جداول الامتحانات الوزارية لمراحل (السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، السادس الاعدادي) للعام الدراسي 2023-2024.



* جداول الامتحانات الوزارية ادناه: وفي وقت سابق، حددت وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي وللمراحل الدراسية كافة.



وبحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، ان الامتحانات العامة الوزارية (البكلوريا) كالاتي:

*المرحلة الابتدائية: تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 12 / 5 / 2024 وفق الجدول المُعلن.

*المرحلة المتوسطة: تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 21 / 5 / 2024 وفق الجدول المُعلن.

*المرحلة الإعدادية: تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 8 / 6 / 2024 وفق الجدول المُعلن.