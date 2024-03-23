بسبب السيول.. خروج 4 جسور عن الخدمة في صلاح الدين (صور)

وقال مراسل السومرية إن الجسر الاول الذي خرج عن الخدمة هو الجسر الكونكريتي الذي يسمى جسر "ام الشبابيط" في قضاء الشرقاط، مبينا ان الجسر الثاني فهو الجسر الحديدي لمنطقة الفتحة في بيجي الذي يربط المدينة بمحافظة كركوك.وأضاف المراسل، أن الجسر الثالث هو الجسر الحديدي لمنطقة الزوية شمال المحافظة الذي يربط المنطقة بقرى ونواحي محافظة كركوك، اما الجسر الرابع فهو الجسر الحديدي الذي يربط مدينة العلم بمدينة تكريت.وفي وقت سابق أطلقت الدوائر المعنية في محافظة صلاح الدين، تحذيراتها للساكنين على حوض نهر دجلة، في حين بينت إدارة سدة سامراء أن موجة فيضانية جديدة وصلت الى مقدمة سدة سامراء ويجري تصريفها لخزنها في بحيرة الثرثار.