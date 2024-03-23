"واجهة البصرة" تعاني.. بصريون يطالبون الحكومة المحلية بإنقاذ "الطوبة والنخيلة"

وقال سلمان العبادي، احد المتظاهرين، لـ السومرية نيوز، إن "هذه الوقفة والتظاهرة ليست الأولى من نوعها ف منطقة الطوبة والنخيلة؛ نتيجة الواقع المتردي الذي تعاني منه المنطقة بسبب شركة أبابيل المنفذة لمشاريع الخدمات هنا والتي اعتمدت على مقاولين ثانويين مما أدى إلى حدوث أخطاء جسيمة في عمليات التبليط والمقرنص التي لم ترقَ إلى مستويات جيدة".وطالب العبادي، الحكومة المحلية ومجلس المحافظة بـ"التدخل وإنقاذ المنطقة من هذا الواقع المزري"، مبيناً أن "البلدية بمركز المنطقة لم تقم بدورها الرئيسي فالنفايات تملئ كل زقاق".وأتم المتظاهر بالإشارة إلى أن "منطقة الطوبة والنخيلة تعتبر واجهة المحافظة لكونها بوابة الدخول إلى البصرة كما أنها قريبة من مطار المحافظة وجامعة البصرة".