الخدمة الاتحادي يصادق على نتائج اختبارات "العلوميين"

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، انه "ترأس رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، ظهر اليوم السبت ٢٠٢٤/٣/٢٣، جلسة المجلس الطارئة السادسة، بحضور اعضاء المجلس".وأشار البيان، إلى "المُصادقة على نتائج اختبارات المتأهلين من ذوي المهن الصحية الساندة ( العلوميين ) والتي جرت في مختبرات الكليات والجامعات ليومي الاثنين والثلاثاء الماضيين ( ١٨-١٩/ ٣/ ٢٠٢٤)".