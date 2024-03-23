بالفيديو.. ممثل السيد الصدر يصل الى الأردن لإيصال مساعدات غزة

وصل الشيخ حسن العذاري ممثل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، إلى الحدود العراقية الأردنية لإيصال قافلة (حملة فاطمة الزهراء عليها السلام) المحملة بالمواد الغذائية الى غزة.

وانطلقت قافلة الحملة، صباح اليوم السبت، واطلقها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لإغاثة أهالي غزة. لمزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

