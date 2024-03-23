قرر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، السبت، خلع الزي الحوزوي لمدة عام الخاص بالشيخ "جواد الحجيمي".



وجاء في بيان للمكتب الخاص، "نظراً لعدم إلتزام المدعو (جواد الحجيمي) بالتوجيهات والعقوبات تقرر خلع زيه الحوزوي لمدة عام". وتتضمن القرار أيضاً "ترك مواقع التواصل الإجتماعي وغلق صفحاته الشخصية". وأدناه نص البيان..