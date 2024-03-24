ازدحامات كثيفة وطويلة.. خارطة بالموقف المروري لبغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:محمد القاسم من تقاطع شارع راغبة خاتون وجامع النداء لغاية معارض النهضةجسر المثنى ومدخل سريع القناة من ساحة جسر المثنىمحمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية مستشفى الجملة العصبيةسريع القناة من مجسر الرستمية الى مدخل الأمينشارع موسى بن نصير ومجسر حماة وشارع مثنى الشيباني شارع بور سعيد وشارع الثورة وشارع صفي الدين الحلي الرابطة بين القناة وسريع محمد القاسمشارع فلسطين بين مجسر النخيل ومجسر حماة السايدينمجسر الربيعي ومجسر العلوية وشارع سلمان فائق وشارع النضالشارع الكيلاني وشارع الجمهورية وجسر السنك المحيطة بساحة الخلانيمجسر باب المعظم وشارع الوزيريةشارع يافا وشارع الصالحية نفق العلاويشارع المنصور والرواد والبيجيةشارع محمد مهدي الجواهري من تقاطع ام الطبول لغاية ساحة النسور والساحة مزدحمة من كل الاتجاهاتسريع المطار من مدخل العامرية بازدحام متصل مع سريع القادسية لغاية ساحة الاحتفالاتشارع قطر الندى من مدخل السيدية بازدحام متصل لجسر الجادرية وصولا الى تقاطع جامعة بغدادشارع وجسر الطابقينشارع 14 رمضان والإسكان