الأكشاك مهجورة والصافرات مرمية.. السليمانية تصحو على شوارع خالية من المرور تمامًا (صور)

واظهرت صور متداولة، وردت للسومرية نيوز خلو جميع شوارع السليمانية من عناصر المرور، وكذلك الاضراب عن الدوام في دوائر المرور والمدارس والبنوك وحتى المستشفيات والعديد من الدوائر الأخرى، وهو ما تم الإعلان عنه منذ مساء امس.وجاء الاضراب بسبب تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان، بالرغم من ارسال الأموال منذ منتصف شهر اذار الجاري من بغداد الى حكومة كردستان، الا ان حكومة كردستان لم توزع الرواتب فيما تبرر ذلك بأن الأموال المرسلة من الحكومة تبلغ 590 مليار دينار فيما تبلغ قيمة الرواتب اكثر من 900 مليار دينار، مايعني ان الأموال لاتكفي ولايمكن توزيع رواتب فئة وترك الأخرى.