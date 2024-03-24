جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان ضبط بحوزته نصف كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ۲۸/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".