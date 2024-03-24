محافظتان عراقيتان تعطلان الدوام المسائي للمدارس لهذا اليوم

السومرية نيوز – محليات



قررت محافظتا ذي قار والمثنى، اليوم الاحد 24 مارس/اذار 2024، تعطيل الدوام المسائي للمدارس بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما قررت تربية البصرة تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الاثنين.







كما وجه معاون مدير عام تربية المثنى للشؤون الإدارية علي ساجت الخزعلي، بتعطيل الدوام المسائي للمدارس، بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق بيان لتربية المثنى ورد للسومرية نيوز. اعلام تربية محافظة ذي قار، ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز انه "بسبب سوء الأحوال الجوية في المحافظة، وجه المدير العام للتربية علي اسماعيل السبتي، بتعطيل الدوام المسائي لمدارس المحافظة لهذا اليوم حفاظا على سلامة التلاميذ والطلبة".كما وجه معاون مدير عام تربية المثنى للشؤون الإدارية علي ساجت الخزعلي، بتعطيل الدوام المسائي للمدارس، بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق بيان لتربية المثنى ورد للسومرية نيوز.

أما المدير العام لتربية البصرة عبد الحسين سلمان عبد الحسن، فقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الاثنين في المدارس نظراً للظروف الجوية السيئة والأمطار "الغزيرة" وحفاظاً على سلامة الطلبة والتلاميذ والملاكات التربوية.



يشار الى ان هيئة الأنواء الجوية، توقعت استمرار حدوث عواصف رعدية وتساقط امطار غزيرة تستمر حتى الثلاثاء المقبل، لتعود الاجواء طبيعية صباح الأربعاء.