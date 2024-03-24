صلاح الدين.. السجن المؤبد بحق مجرم نفذ هجوم على مركز شرطة عام 2005

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المجرم اشترك مع عناصر من عصابات داعش الإرهابية بتنفيذ هجوم على مركز شرطة بيجي عام 2005".وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استناداً لإحكام المادة 194/ الشق الأول من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 منه استدلالا بأحكام المادة 1/132".