دعوة من مجلس الخدمة للمتقدمين للتعيين من الأوائل وحملة الشهادات العليا

المجلس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "على المتقدمين للتعيين من الأوائل وحملة الشهادات العليا والذين ظهر لديهم قيد وظيفي مراجعة ديوان الرقابة المالية الاتحادي كون بيانات التقاطع الوظيفي وردت إلينا بموجب كتاب الديوان المذكور آنفاً بالعدد 31680 في 2023/11/28".وأضاف البيان، ان "المجلس غير مسؤول عن نتائج هذا التقاطع".