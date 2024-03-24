مشاهد من المحافظات العراقية تزامناً مع هطول الامطار "الغزيرة"

السومرية نيوز – محليات



وثقت عدسة السومرية نيوز، اليوم الاحد 24 مارس/اذار 2024، أجواء بعض المحافظات العراقية تزامناً مع موجة الامطار "الغزيرة".



المشاهد ادناه:

البصرة:

النجف:

الديوانية:

يشار الى ان هيئة الأنواء الجوية، توقعت استمرار حدوث عواصف رعدية وتساقط امطار غزيرة تستمر حتى الثلاثاء المقبل، لتعود الاجواء طبيعية صباح الأربعاء. يشار الى ان هيئة الأنواء الجوية، توقعت استمرار حدوث عواصف رعدية وتساقط امطار غزيرة تستمر حتى الثلاثاء المقبل، لتعود الاجواء طبيعية صباح الأربعاء.