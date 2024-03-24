نزاهة البرلمان: سنمضي ضد محافظ بغداد لو سار على نهج الذي سبقه

وقالت عضو اللجنة سروة عبد الواحد، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محافظ بغداد السابق لم يكن بمستوى المسؤولية وكنا نأمل أن يكون المحافظ الجديد قادراً على العمل على إنهاء الفساد داخل المحافظة"، مشيرة إلى أن "المحافظ الجديد إذا كان يسير بنفس النمط الذي كان يسير عليه المحافظ السابق فإننا سنمضي ضده".وأكدت، أنه "سيتم فتح ملف بيع المناصب داخل لجنة النزاهة في مجلس النواب".