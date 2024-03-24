أهدر المال العام.. الحبـس خمس سنوات لمدير في وزارة الإعمار والإسكان

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أغمض عينيك
من
03:00 PM
الى
03:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
موجة مطرية "عنيفة" تضرب بغداد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-484847-638468931407611266.jpg
أهدر المال العام.. الحبـس خمس سنوات لمدير في وزارة الإعمار والإسكان
محليات
2024-03-24 | 12:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,545 مشاهدة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ على مُديرٍ في وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، ان "محكمة جنح الموصل أصدرت قرار حكمٍ غيابيّ يقضي بحبس (عائد رشيد خدر حمو) مدير بلديَّة برطلة سابقاً التابعة لمُديريَّات بلديَّات محافظة نينوى؛ على خلفيَّة قيامه أثناء عمله كمديرٍ لبلديَّة بعشيقة بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته، مُبيّناً أنَّ المُدان بصفته عضو لجنة التنفيذ أمانة قام بإحالة المشروع الخاصّ بإكساء طريق الذهاب والإياب الواقع بين حي المُعلّمين ومُتنزَّه برطلة إلى جهةٍ أخرى وبنسبة تنفيذ (100%)، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة الخاصَّة بالتنفيذ أمانة".
وأضاف، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة والتي تمثَّلت بأقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّات بلديَّات مُحافظة نينوى وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ لهيئة النزاهة الذي أشَّر وجود مُخالفاتٍ في عمل اللجنة ووجود أخطاءٍ في التنفيذ، ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهات المُتضرّرة للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعيَّـة".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الانواء الجوية: موجة امطار ابتداءً من الغد وتحذيرات من تساقط "الحالوب"
محليات
34.65%
16:30 | 2024-03-22
الانواء الجوية: موجة امطار ابتداءً من الغد وتحذيرات من تساقط "الحالوب"
16:30 | 2024-03-22
الاستياء يسيطر على لاعبي المنتخب العراقي في الفلبين.. ماذا يجري؟
رياضة
25.7%
04:00 | 2024-03-24
الاستياء يسيطر على لاعبي المنتخب العراقي في الفلبين.. ماذا يجري؟
04:00 | 2024-03-24
محافظتان عراقيتان تعطلان الدوام المسائي للمدارس لهذا اليوم
محليات
19.95%
04:34 | 2024-03-24
محافظتان عراقيتان تعطلان الدوام المسائي للمدارس لهذا اليوم
04:34 | 2024-03-24
غدًا.. غيوم محمّلة بمياه البحر الأحمر تتوعد العراق والسيول حاضرة
أخبار الطقس
19.7%
03:33 | 2024-03-23
غدًا.. غيوم محمّلة بمياه البحر الأحمر تتوعد العراق والسيول حاضرة
03:33 | 2024-03-23
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
24-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-24
العراق في دقيقة
24-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-24
من كثر حبي لك
الحلقة ١٤ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-24
من كثر حبي لك
الحلقة ١٤ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-24
الله بالخير
الحب والرحمة - الحلقة ١٤ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-24
الله بالخير
الحب والرحمة - الحلقة ١٤ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-24
حديث رمضان 2024
الواجبات الشرعية - الحلقة ١٤ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-24
حديث رمضان 2024
الواجبات الشرعية - الحلقة ١٤ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-24
خل نتصالح
طردوه واخذوا فلوسه وزوجته عافته…اكو حل! - الحلقة ١٤ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-24
خل نتصالح
طردوه واخذوا فلوسه وزوجته عافته…اكو حل! - الحلقة ١٤ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-24
بالمختزل
صالح المطلك، سياسي عراقي - الحلقة ١٣ | رمضان 2024
17:55 | 2024-03-23
بالمختزل
صالح المطلك، سياسي عراقي - الحلقة ١٣ | رمضان 2024
17:55 | 2024-03-23
أغمض عينيك
الحلقة ١٣ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-23
أغمض عينيك
الحلقة ١٣ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-23
أحمر لو أسود
الحلقة ١٣ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-23
أحمر لو أسود
الحلقة ١٣ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-23
جولة رمضانية
منطقة جامع السلطان احمد اسطنبول - الحلقة 9 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-23
جولة رمضانية
منطقة جامع السلطان احمد اسطنبول - الحلقة 9 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-23
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
24-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-24
العراق في دقيقة
24-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-24
من كثر حبي لك
الحلقة ١٤ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-24
من كثر حبي لك
الحلقة ١٤ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-24
الله بالخير
الحب والرحمة - الحلقة ١٤ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-24
الله بالخير
الحب والرحمة - الحلقة ١٤ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-24
حديث رمضان 2024
الواجبات الشرعية - الحلقة ١٤ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-24
حديث رمضان 2024
الواجبات الشرعية - الحلقة ١٤ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-24
خل نتصالح
طردوه واخذوا فلوسه وزوجته عافته…اكو حل! - الحلقة ١٤ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-24
خل نتصالح
طردوه واخذوا فلوسه وزوجته عافته…اكو حل! - الحلقة ١٤ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-24
بالمختزل
صالح المطلك، سياسي عراقي - الحلقة ١٣ | رمضان 2024
17:55 | 2024-03-23
بالمختزل
صالح المطلك، سياسي عراقي - الحلقة ١٣ | رمضان 2024
17:55 | 2024-03-23
أغمض عينيك
الحلقة ١٣ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-23
أغمض عينيك
الحلقة ١٣ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-23
أحمر لو أسود
الحلقة ١٣ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-23
أحمر لو أسود
الحلقة ١٣ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-23
جولة رمضانية
منطقة جامع السلطان احمد اسطنبول - الحلقة 9 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-23
جولة رمضانية
منطقة جامع السلطان احمد اسطنبول - الحلقة 9 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-23
رمضان 2024
خير وبركة مع العائلة
برامج
السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف تواجهون جشع التجار في رمضان؟
ندفع ما نسأل
ندفع ما نسأل
نموّن قبل رمضان
نموّن قبل رمضان
نقارن ونشتري من الارخص
نقارن ونشتري من الارخص
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.