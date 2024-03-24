موجة مطرية "عنيفة" تضرب بغداد

شهدت العاصمة بغداد، مساء اليوم الأحد، موجة أمطار عنيفة مصحوبة برعد و "حالوب".

وجاءت الأمطار الحالية نتيجة منخفض قادم من البحر الأحمر حسب التقرير الذي صدر من قسم التنبؤ الجوي في هيئة الأنواء الجوية.



وحسب الهيئة، فإن الأمطار ستستمر تقريباً إلى يوم غد وتكون متقطعة ببعض المناطق فيما ستعود الأجواء للصحو بعد غد الثلاثاء.