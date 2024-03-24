في بغداد.. تعطيل دوام المدارس في عموم العاصمة

قررت مديريات التربية في العاصمة بغداد، تعطيل دوام المدارس ليوم غد الاثنين.

وقررت تربية الكرخ الثانية في بيان، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الاثنين.

كما قررت تربية الكرخ الثالثة في بيان أيضاً تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الاثنين.

وقررت تربية الرصافة الثانية تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الحكومية والأهلية كافة ليوم غد الاثنين.

وأعلنت تربية الرصافة الثالثة في بيان آخر، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الحكومية والأهلية كافة ليوم غد الاثنين.

وقررت أيضاً تربية الكرخ الاولى تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الحكومية والأهلية كافة ليوم غد الاثنين.

وأعلنت كذلك تربية الرصافة الأولى تعطيل الدوام في المدارس ورياض الأطفال ليوم غد الاثنين، لسوء الأحوال الجوية.



