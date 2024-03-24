غداً.. تعطيل دوام المدارس في محافظات عدة

قررت محافظات عدة، تعطيل دوام المدارس ليوم غد الاثنين بسبب الأمطار.

وأعلن محافظ ديالى مثنى علي مهدي التميمي في بيان، "تعطيل الدوام الرسمي في كافة المدارس الحكومية والاهلية في المحافظة ليوم غد الاثنين ٢٠٢٤/٣/٢٥ وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية".

كما قرر مجلس محافظة المثنى "تعطيل الدوام الرسمي في كافة مدارس وجامعات المحافظة فقط ليوم غد الاثنين".

وقرر مجلس محافظة ذي قار في بيان، "تعطيل دوام المدارس غداً الاثنين لسوء الأحوال الجوية"، فيما خول رئاسات الجامعات بالتعطيل.

وقرر أيضاً محافظ واسط محمد المياحي في بيان، "تعطيل الدوام ليوم غد الاثنين للمدارس فقط".

وكذلك قرر محافظ صلاح الدين بدر الفحل، في بيان "تعطيل الدوام الرسمي (للمدارس فقط) ليوم غد الاثنين".