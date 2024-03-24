محافظة بغداد تقرر تعطيل الدوام لدوائرها يوم غد

قررت محافظة بغداد، تعطيل الدوام في الدوائر التابعة لها يوم غد الاثنين.

وقالت المحافظة في بيان، إنه "استنادا لقرار مجلس محافظة بغداد، محافظ بغداد عبد المطلب العلوي يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، في الدوائر التابعة إلى حكومة بغداد المحلية".

واستثنى البيان "الدوائر الخدمية بسبب الأمطار".

وكانت مديريات التربية في بغداد قررت تعطيل دوام المدارس يوم غد بسبب الأمطار الغزيرة.