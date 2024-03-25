ازدحامات قصيرة ومتناثرة.. صورة شاملة عن شوارع بغداد الان

سريع القناة عند مجسر حمورابي ومدخل شارع معارض الحبيبيةشارع الزهور السايدين ازدحام من محكمة بغداد الجديدة الى مجسر حمورابيسريع القناة من مخرج سوق بغداد الجديدة لغاية صعدة محمد القاسمشارع بور سعيد من مجسر النخيل الى مستشفى الجملة العصبيةمن نفق باب الشرجي الى محطة الكيلاني ودخول محمد القاسممن ساحة الطيران الى فلكة الخلانيساحة التحرير وجسر الجمهورية السايدين ازدحامجسر السنك وشارع الصالحيةشارع النصر من العلاوي الى ساحة الملك فيصلشارع حيفا من ساحة الملك فيصل الى الشارع المؤدي لجسر الشهداءشارع المنصور وشارع الرواد وصولا الى معرض بغدادشارع الأردن من نفق الشرطة الى تقاطع سيد الحليبشارع محمد مهدي الجواهري وساحة النسورشارع جامعة بغداد لغاية التقاطعالشارع المحصور بين ساحة جسر الطابقين ونفق عمار بن ياسر