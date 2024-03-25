الصحة تطلق الاستمارة الالكترونية الخاصة بتعيينات خريجي كليات الصيدلة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، فأن دائرة التخطيط وتنمية الموارد تدعو خريجي الجامعات العراقية من كليات الصيدلة خريجي العام الدراسي 2022-2023 الراغبين بالتعيين على ملاك وزارتنا بملئ الاستمارة الالكترونية الاحصائية على الرابط ادناه:https://soft.moh.gov.iq/2024/pharmacists_al_2024_insideiraq_5m7p3وأضافت ان "الاستمارة ستبقى مفتوحة لمدة (30) يوماً".