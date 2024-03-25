بعد موجة الأمطار "الغزيرة".. إليك طقس العراق حتى نهاية الأسبوع الحالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء، سيكون صحواً يتحول الى غائم جزئي ليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، اما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع امطار خفيفة على اقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة في المنطقة الشمالية مقاربة لليوم السابق، وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى الجنوبية من البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الاربعاء، سيكون غائماً جزئياً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى الشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق المنطقة الجنوبية".وأشارت الهيئة إلى أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى الجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية".وبينت أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الجمعة القادم، ستكون صحواً تتحول تدريجياً الى غائم جزئي ليلاً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".