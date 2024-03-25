الاتصالات تقدم طلبا رسميا لحجب تطبيق "تيك توك" في العراق

وقالت الياسري في مؤتمر صحفي تابعته السومرية نيوز، إن "عدد الزيارات للمواقع الاباحية خلال شهر كانون الثاني من العام الماضي اكثر من نصف مليار مشاهدة"، مبينة ان "عدد الزيارات لتلك المواقع خلال شهر شباط من هذا العام انخفضت الى 89 مليون زيارة".وأضافت ان "العراق خرج من قائمة اعلى دول زيارة ومشاهدة المواقع الاباحية"، كاشفة عن "تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق التيك توك".وشددت الياسري على "ضرورة تعاون ممثلي الشعب في مجلس النواب بحجب هذه التطبيقات".