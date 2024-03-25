ليومين.. المرور تنوه لقطع طريقين حيويين في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من اجل المصلحة العامة ولغرض المباشرة بإكساء طبقة الاسفلت المبلمر للشوارع المحيطة بمجسر قرطبة الامر الذي يؤدي الى 1- قطع طريق المرور النازل من محمد القاسم باتجاه ساحة الطيران.

2- قطع طريق المرور القادم من قرطبة باتجاه الطيران

ولمدة يومين لإنجاز التنظيف ومعالجة التشققات ومن ثم الاكساء".

وأضافت، انه "يتم القطع اعتبارا من اليوم الساعة 1800 ولغاية الساعة 1800 من مساء الاربعاء الموافق 27/3/2024 لذا اقتضى التنويه"، داعية الى "الالتزام بالتعليمات المرورية حرصا منا على سلامتكم".