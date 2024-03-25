البرلمان يتحرك لفتح ملف موانئ العراق.. نواب يكشفون فساداً ويطالبون بالتحقيق

وقال الحسيني، في وثيقة موجهة لرئاسة المجلس، ورد لـ السومرية نيوز، "تفضلكم بالموافقة على تشكيل لجنة تتولى التحقيق بمخالفات موانئ العراق مكونة من أعضاء مجلس النواب (ياسر الحسيني، فالح الخزعلي، حسن سالم) سعود الساعدي، عبد الأمير المياحي، علاء الحيدري، علي المكصوصي، و دعاء العقابي) وإعداد تقريرها خلال 30 يوماً على أن تسند بموظفين من الوزارات والهيئات المختصة بحسب حاجة اللجنة".وتحت قبة البرلمان العراقي، جرى الكشف من برلمانيين عن تسجيل صوتي يوثق تصرفات مدير عام الموانئ العراقية، فرحان الفرطوسي، وتهجمه على أعضاء في مجلس النواب، فيما أشار نواب إلى "تورطه في قضايا فساد وهدر للمال العام".وأعرب الحسيني عن "استيائه من تصرفات الفرطوسي، الذي أهدر عشرين تريليون دينار عراقي، لافتاً إلى أنه يتجاوز الدستور والسلطات القضائية والتشريعية".في السياق، أعلن رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي، عن نيته تشكيل لجنة لاستضافة الفرطوسي واستجوابه في البرلمان العراقي، وفقا للمادة 17 من قانون انضباط موظفي الدول والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991.وكان النائب الحسيني، قد كشف عن “جرائم” ارتكبها مدير الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، داعيا رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية، و جهاز الادعاء العام، وهيئة النزاهة، إلى إصدار أمر ولائي بإيقاف عمل المدير المذكور أعلاه، وفتح تحقيق بكل الملفات والعقود.