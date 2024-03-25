البصرة.. ستيني في آخر مراحل الجامعة يوجه رسالة: العمر مجرد رقم (صور)

نجم عبد الله نجم هو من مواليد 1957، متقاعد من اهالي ناحية ام قصر في البصرة.اجتاز نجم الامتحان الخارجي في الدراسة الإعدادية، قدم بعدها على إحدى الكليات الأهلية في محافظته وتحديداً في قسم الشريعة في المرحلة الرابعة والأخيرة.وبحسب نجم، فإن الظروف لم تسنح له بإكمال الدراسة في صغره؛ لذا تقدم لنيل شهادة البكالوريوس في هذا العمر.وفيما شدد على ضرورة "إكمال الدراسة"، قال إن "العمر مجرد رقم" بل حتى أنه رفع هذا الشعار على قُبعة تخرجه.