بالوثيقة.. سؤال برلماني لهيئة الاستثمار يخص الوحدات السكنية

تنشر السومرية نيوز، وثيقة تتضمن سؤالاً برلمانياً موجهاً لرئيس هيئة الاستثمار يخص الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية.

وتضمن السؤال البرلماني سبب عدم تضمين دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بالمجمعات.



وحدد السؤال البرلماني الاجابة عليه خلال 15 يوما من تاريخ الكتاب وفق قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

أدناه نص الوثيقة..