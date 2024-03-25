الموارد المائية توضح بشأن خطورة الوضع في سد الموصل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في الوقت الذي تستنكر فيه الوزارة مثل هذه التصريحات الكاذبة والمضللة وتحتفظ بحقها القانوني لمقاضاة هذه الصفحات التي تثير القلق في الشارع العراقي، وتؤكد سلامة سد الموصل وانه أمن تماما وفي أحسن حالاته ومستعد لاستقبال اي واردات مائية مستقبلية وذلك لوجود فراغ خزني كبير في بحيرته".وأضافت، ان "اعمال الصيانة والحفر والتحشية مستمرة فيه وعلى مدار الساعة من قبل ملاكات الهيأة العامة للسدود والخزانات العاملة هناك وقد تم توضيح هذا في اكثر من مناسبة وبشكل رسمي من قبل الوزارة"، داعية الجميع الى "انتقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الاشاعات والاخبار الكاذبة".