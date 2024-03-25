الأحوال المدنية تتخذ قراراً يخص "نقل النفوس"

وقالت المديرية في بيان، " بتوجيه من وزير الداخلية، وبإشراف مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي، تقرر إيقاف نقل النفوس في عموم محافظات العراق بدءاً من تاريخ 2024/4/1 لأمور تنظيمية تخص الاستعداد لإجراء التعداد السكاني للبلاد".

وكانت وزارة التخطيط، حددت شهر تشرين الثاني 2024 كموعد أولي لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن.