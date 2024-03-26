في كركوك.. اعتقال 5 موظفين بالكهرباء وضبط هدر بـ4 مليارات في المجاري

ذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فريقا من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك نفذ أمر قبضٍ صادرٍ بحقِّ خمسة مُوظَّفين في دائرة توزيع كهرباء المحافظة وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، بعد أن بيَّـنت إجراءات التحرّي والتدقيق التي قامت بها الفريق قيام المُتَّهمين بتبديل أبراجٍ كهربائيَّةٍ بأعمدة مشبكة للمغذيات بصورةٍ مُخالفةٍ للتعليمات، ممَّا تسبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام"، مشيرة إلى أنَّ "اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة في الشركة العامَّة لتوزيع الكهرباء قامت بتقصيرهم والإحالة على التضمين؛ لحصول هدرٍ في المال العام".واوضحت أنَّ "فريق المكتب، الذي انتقل إلى مُديريَّة مجاري كركوك، رصد وجود هدرٍ للمال العام في مشروع "خط مجاري ناقل" من فلكة عرفة إلى العمل الشعبيّ المحال من محافظة كركوك على شركتين محليَّتين بكلفة (٤,٣٧٧,٠٧٥,٠٠٠) أربعة مليارات دينارٍ"، لافتاً إلى أنَّ "التحرّيات كشفت أنَّ المشروع نُفِّذ خلافاً للمُواصفات الفنيَّة؛ الأمر الذي أظهر عيوباً جسيمة فيه، وحصول تخسُّفٍ على امتداد خط المجاري الناقل".وأضافت إنَّه، "بالانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة كركوك، تمَّ ضبط مُعقّب بحوزته معاملة تخصيص قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ باسم أحد المواطنين دون وكالةٍ رسميَّةٍ وبصورةٍ مخالفةٍ للضوابط والتعليمات"، لافتاً إلى أنَّ "التحرّيات توصَّلت إلى قيام المُوظَّفين بالتعاون مع المُعقّب لإكمال بعض الإجراءات دون حضور صاحب العلاقة مقابل مبالغ ماليَّـةٍ".