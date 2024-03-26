خارطة بغداد "حمراء".. ازدحامات خانقة تضرب أغلب شوارع بغداد

وتظهر خارطة الازدحامات التي تتبعاتها السومرية نيوز الاتي:ازدحام سريع القناة من جسر مظفر الى مدينة العاب السندبادسريع القناة من مجسر حمورابي الى جسر الحبيبيةسريع القناة من جسر البنوك الى الشارع المؤدي لمجسر المستنصريةشارع الصليخ وصولا الى جامع النداءمحمد القاسم من مدخل الاعظمية الى وزارة الماليةشارع فلسطين بين مجسر حماة ومجسر النخيل "السايدين"شارع مثنى الشيباني من مجسر حماة الى مجسر العلويةشارع بور سعيد من مجسر النخيل الى نفق باب الشرجيشارع الكيلاني وشارع الجمهورية وشارع الصدريةجسر السنك وجسر الجمهورية وجسر باب المعظمسريع الدورة من جمعية خير الله وحتى نزلة سريع محمد القاسمنفق العلاوي وشارع يافا وشارع الصالحية وشارع حيفاشارع المنصور وشارع محمد مهدي الجواهري وساحة النسورشارع وجسر الطابقين بالكاملمن جامعة بغداد ولغاية ساحة الطابقين وجميع الشوارع المحيطة بالساحة من كل الاتجاهات