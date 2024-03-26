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ارتفاع بدرجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة
محليات
2024-03-26 | 03:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
508 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة.
الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً ويتحول إلى غائم جزئي في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبي من البلاد".
وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".
وتابع أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".
ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل على العموم سيكون غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".
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