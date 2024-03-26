وفد عراقي يصل أنقرة لمتابعة تنفيذ مشروع طريق التنمية

وذكرت السفارة العراقية في انقرة ببيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وفداً عراقيّاً برئاسة مُستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، وصل إلى العاصمة التركيَّة أنقرة، يرافقه مدير عام الشركة العامة لسكك الحديد يونس خالد جواد، و مدير مشروع طريق التنمية صفاء جبار ناصر".وأضاف البيان، أن "الوفد العراقي سيعقد اجتماعاً مع الجانب التركيّ لمتابعة سير تنفيذ طريق التنمية، ومناقشة الإجراءات والاتفاقات مع الجانب التركيّ للمباشرة بإنشاء الطريق ونقاط الربط".وأشار إلى، أن "هذا الاجتماع يأتي استكمالاً إلى الاجتماعات السابقة التي عُقدت في بغداد وأنقرة، لبحث آخر المُستجدّات ومراحل إنجاز العمل".