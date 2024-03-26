السجن المؤبد لمدان خطف صيدلاني في البصرة

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى فلي بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان نفذ عملية الخطف بالاشتراك مع متهمين اخرين حيث قاموا باستلام مبلغ مالي كفدية مقدارها 20 الف دولار امريكي من ذويه مقابل اطلاق سراحه."وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1/ 3/ 8 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".