السجن المؤبد و15 سنة لتجار مخدرات في كركوك

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان الاول ضبط بحوزته 15 كيس يحتوي على مادة المثيل امفيتامين المخدرة وانابيب زجاجية عدد 5 وميزان الكتروني".وأضاف أن "المدان الثاني ضبط بحوزته مادة المثيل امفيتامين، فضلا عن مواد مخدرة اخرى، لافتا إلى أن الحكمين صدرا استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".