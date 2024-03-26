الأمطار تفضح ستراكو.. المياه "محبوسة" على طريق بسماية والشركة "نسيت" وضع منفذ تصريف!

وفي طريقة عمل اثارت السخرية الشعبية، قادت الامطار التي شهدتها العاصمة بغداد لاكتشاف المواطنين ان شركة ستراكو اللبنانية لم تنشئ انابيب او مجاري او اية الية لتصريف المياه، حيث استقرت المياه على جانبي الطريق من بوابة بسماية ولغاية فلكة سلمان باك، بسبب عدم وجود أي منفذ لخروج مياه الامطار وتصريفها.وناشد المواطنون رئيس الحكومة للاطلاع على مدخل بغداد الجنوبي واعمال شركة ستراكو الذي وصفوه بـ"الفاشل" مطالبين بمحاسبة وطرد الشركة، لاستهانتها بالعراقيين.