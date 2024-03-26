الوقف السني يحدد زكاة الفطر وفدية الصيام

وقال الديوان بحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، إنه "تقدر قيمة زكاة الفطر لهذا العام على رأي من يجيز دفع القيمة 2500 دينار لمحدودي الدخل، و 5000 دينار في الحد المتوسط، ومن زاد فهو خير".