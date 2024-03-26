مجلس الوزراء يحدد مدة عطلة عيد الفطر

حدد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عطلة عيد الفطر في العراق.

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس الوزراء اقر اعتبار عطلة عيد الفطر المبارك، بدءًا من يوم الثلاثاء 9 نيسان 2024، ولغاية السبت 13 نيسان 2024".



وأضاف، "على أن يُستأنف الدوام الرسمي، في المؤسسات الحكومية كافة، يوم الأحد 14 نيسان 2024".