مجلس الوزراء يصوت على إضافة عطلتين جديدتين

وذكر بيان لإعلام المجلس ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس الوزراء صوت على اعتبار يومي 31 آذار و 1 نيسان لسنة 2024 عطلة رسمية لأبناء المكون المسيحي".وبين، ان ذلك جاء "بمناسبة احتفالاتهم بعيد القيامة".