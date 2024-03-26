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نائب يتهم مدير الموانئ: أهدر 20 تريليون دينار وتجاوز السلطات
محليات
2024-03-26 | 12:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
356 مشاهدة
اتهم النائب ياسر الحسيني، مدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، بهدر 20 تريليون دينار، كاشفاً عن تجاوزه السلطات.
وقال الحسيني خلال مداخلة له داخل قبة البرلمان، إن "الفرطوسي أهدر عشرين تريليون دينار عراقي، وتجاوز الدستور والسلطات القضائية والتشريعية".
وطالب الحسيني بـ"تشكيل لجنة تحقيق موسعة داخل مجلس النواب للتصويت على التحقيق في مخالفات وهدر المال العام في موانئ العراق"، داعياً الى أن "تكون هذه اللجنة مؤهلة بموظفين من الوزارات والهيئات لضمان الشفافية".
وشهدت الجلسة، كشف تسجيل صوتي يوثق تصرفات مدير عام الموانئ العراقية، وتهجمه على ممثلي الشعب، بحسب النواب.
وأعلن بعد ذلك، رئيس المجلس بالإنابة عن نيته تشكيل لجنة لاستضافة الفرطوسي واستجوابه في البرلمان العراقي، وفقا للمادة 17 من قانون انضباط موظفي الدول والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991.
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