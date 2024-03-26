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تطبق بعد العيد.. توقيتات جديدة لساعات الدوام بمؤسسات الدولة
محليات
2024-03-26 | 14:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
9,420 مشاهدة
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، اعتماد توقيتات جديدة لبدء وانتهاء ساعات الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة العراقية.
وبحسب بيان للمجلس، "سيتم اعتماد التوقيتات في العاصمة بغداد لمدة (ثلاثة أشهر)، على سبيل التجربة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، على أن يتم إعادة تقييمها بعد انتهاء المدة المذكورة من اللجنة المؤلفة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في 23 كانون الثاني 2023".
وكشف البيان تفاصيل توقيتات الدوام وفق الآتي:
من السابعة الى 2 ظهراً
يبدأ الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في المنطقة الخضراء ووزارات (الخارجية، والتخطيط، والزراعة، والموارد المائية، والبيئة، والهجرة والمهجرين، والاتصالات، والشباب والرياضة، والثقافة، والصناعة والمعادن) و(البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وأمانة بغداد، وسلطة الطيران المدني)، الساعة السابعة صباحًا وينتهي في الساعة الثانية بعد الظهر.
من الثامنة الى الثالثة ظهراً
يبدأ الدوام الرسمي للرئاسات الثلاث ولوزارات (الداخلية، والدفاع، والصحة، والمالية، والكهرباء، والعدل، والعمل والشؤون الاجتماعية)، ووزارة التربية والمدارس والمعاهد المرتبطة بها كافة، الساعة الثامنة صباحًا، أو بحسب الواجبات المكلفة بها الدوائر والمؤسسات الخدمية والأمنية وينتهي في الساعة الثالثة بعد الظهر.
من التاسعة الى الرابعة بعد الظهر
يبدأ الدوام الرسمي لوزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والنفط) و(ديواني الوقف الشيعي والسني، ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، والهيئة العلياج للحج والعمرة، ومجلس الدولة، مع بقية الهيئات الأخرى غير المذكورة) الساعة التاسعة صباحًا، وينتهي في الساعة الرابعة بعد الظهر.
دوام الجامعات والكليات
يبدأ الدوام الرسمي للجامعات والكليات الحكومية والأهلية كافة، الساعة العاشرة صباحًا مع مراعاة تعديل أيام العطل الأسبوعية للكليات والأقسام بما يحقق التفاوت في الدوام خلال أيام الأسبوع الواحد.
وجاء في القرارات ايضا، ان "الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ملزمة بتفعيل العمل بنظام النقل الجماعي وبنسبة لا تقل عن (30%) من موظفيها عن طريق الباصات الموجودة لدى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، أو من خلال التنسيق المباشر مع وزارة النقل/ الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، وتحفيز الموظفين على المشاركة في النقل الجماعي من خلال منحهم فترة سماح لتمديد البصمة الصباحية نصف ساعة بعد بدء الدوام الرسمي والبصمة المسائية نصف ساعة قبل انتهاء الدوام الرسمي".
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