نصيف تكشف الملفات التي ستطرح عند مجيء مدير الطرق للبرلمان

كشفت النائب عالية نصيف، عن الملفات التي ستطرح عند مجيء مدير الطرق والجسور إلى مجلس النواب.

وقالت نصيف في تغريدة على موقع "اكس"، إن " من بين الملفات التي ستطرح عند مجيء مدير الطرق والجسور إلى لجنة النزاهة النيابية، ملف شركة ستاركو اللبنانية التي يديرها (ظاهرياً) المهندس بطرس، ومساعده المهندس المقيم حازم مجيد حسن".

وأضافت "سنطلب المخطط الرئيسي لمشاريع هذه الشركة في العراق لنرى حجم التغييرات فيها وأسباب تحويلها من مكان إلى آخر بين بطرس وحازم".