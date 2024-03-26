أحدهم اطلق النار.. اعتقال عاملين بتخريج البضائع في البصرة

أفاد مصدر أمني، بأن قوة أمنية اعتقلت عاملين بتخريج البضائع في البصرة، مشيراً الى أن أحدهم اطلق النار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية قادمة من العاصمة بغداد اعتقلت 5 من المخلصين العاملين في تخريج البضائع في ميناء أم قصر".

وأضاف أن "عملية الاعتقال تمت داخل منازلهم وسط البصرة"، كاشفاً أن "احدهم قام باطلاق النار على القوة"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.