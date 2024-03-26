اندلاع حريق بمستشفى أهلي شرقي بغداد

اندلع حريق، اليوم الأربعاء، داخل مستشفى أهلي شرقي العاصمة بغداد.

وقال مراسل السومرية، إن فرق الدفاع المدني تقوم بإخماد حريق أندلع في مستشفى الملكي الأهلي في شارع فلسطين.