التربية تنشر جدول الامتحانات المهنية للعام الدراسي الحالي (جداول)

السومرية نيوز – محليات



أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني التابعة لوزارة التربية، اليوم الأربعاء، جدول الامتحانات المهنية العامة للعام الدراسي (2024/2023) للدور الاول للفروع المهنية كافة والتمريض.



وفيما يلي جدول الامتحانات: