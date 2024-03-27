التربية تحدد اشتراك التلاميذ والطلبة في الامتحانات الوزارية (وثيقة)

وبحسب الوزارة فإن الاشتراك جاء كالتالي:



(1) يحق لجميع تلاميذ الصف السادس الابتدائي المستمرين بالدوام للعام الدراسي الحالي الاشتراك بالامتحانات العامة (الوزارية).



(٢) يحق لطالب الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بفروعه كافة الاشتراك بالامتحانات العامة ( الوزارية ) إذا كان ناجحاً في جميع الدروس أو مكملاً في درس واحد أو درسين أو ثلاثة دروس في درجات السعي السنوي بعد إضافة درجة القرار وهي ( ۱۰ ) درجات فقط .