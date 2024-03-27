بغداد تصحو على ازدحامات خانقة

وجاء الموقف المروري في بغداد كالتالي:- سريع القناة باتجاه المشتل ازدحام شديد.- ازدحام كثيف جدا في سريع محمد القاسم من منطقة الباب الشرقي لغاية الدخول الى ساحة الاندلس.- ازدحام شديد في حي الجامعة باتجاه الداوودي.- شارع السندباد مزدحم جدا.- سريع الدورة مزدحم جدا- تقاطع المصافي مزدحم جدا.- شارع الناظمية في منطقة العرصات الهندية مزدحم جدا.- تقاطع الحرية في الكرادة مزدحم.- ساحة الخلاني مزدحمة جدا.- ساحة الواثق مزدحمة.-تقاطع زيونة قرب شركة سومو مزدحم جدا-تقاطع ملعب الشعب مزدحم جدا.