سباق للزوارق السريعة في شوارع الموصل الغارقة (فيديو)

ويظهر في مقطع الفيديو شاب من أهالي منطقة الحي العربي في الجانب الأيسر من مدينة الموصل يسير بأقصى سرعة له على زورقه السريع وكأنه في سباق دولي معتمد، وهو ما يؤشر ارتفاع مستوى المياه المتجمعة في الشارع وعدم تأثيرها على حركة الزورق.واجمعت اراء المتابعين والمعلقين على الفيديو، على ضعف البنى التحتية للمدينة وعدم كفاءة مشاريع المجاري لها، كما انتقدوا أداء الدوائر الخدمية وعدم الاستعداد لهكذا حوادث قد تسبب شللا تاما للمدينة.